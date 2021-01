Ny lov skal indfri regeringens mål om asylbehandling uden for EU

Regeringen er i dialog med flere lande om at flytte asylbehandling uden for EU, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) om et af Socialdemokratiets største mål på det udlændingepolitiske område.

I en ny juridisk analyse fremgår det dog, at der skal ske ændringer i dansk lovgivning, før det kan lade sig gøre.

I det juridiske notat hedder det, at det ikke vil stride mod konventioner, at Danmark indgår en aftale med et land uden for EU om overførsel af asylansøgere.

Men dansk lov har i dag ikke regler for, at asylansøgere kan overføres til et tredjeland. Derfor sender Mattias Tesfaye snart et lovforslag i høring.

Til trods for, at juridiske spørgsmål skal afklares, erklærer Tesfaye sig positiv over for analysen.

- Jeg er først og fremmest glad for, at vi kan realisere vores ønske om at få flyttet asylsagsbehandlingen ud af Europa.

- Der er ikke nogle internationale konventioner, der står i vejen for det. Men det har vist sig, at der er behov for at ændre den danske udlændingelov, og derfor kommer vi til at foreslå det for Folketinget om ganske få uger, siger ministeren.

Den indledende sagsbehandling i en asylsag skal dog i alle tilfælde ske i Danmark, før asylansøgeren kan overføres.

Ifølge Mattias Tesfaye bliver "den absolutte hovedregel", at man kan få behandlet asylansøgninger uden for Europa.

Nogle asylsager - eksempelvis hvis ansøgeren er meget syg - skal dog behandles i Danmark.

Et af de helt store spørgsmål har været, hvor asylbehandlingen skulle udflyttes til. Socialdemokratiet præsenterede forslaget i 2018, men der er endnu ikke sat navn på noget konkret land.

Hvem man nu er i dialog med, vil Mattias Tesfaye da heller ikke komme nærmere ind på på nuværende tidspunkt.

- Jeg kan desværre ikke blive mere konkret. Jeg ved godt, det kan lyde lidt som unødigt hemmelighedskræmmeri. Men vi har behov for at have en fortrolig dialog med regeringerne i de andre lande, siger han.