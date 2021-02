Ny lov sender folk i isolation i op til 10 dage ved indrejse

Fremover bliver det et krav, at man ved indrejse til Danmark skal gå i isolation i op til ti dage.

Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget en hastelov, der stiller krav til personer, der rejser ind i Danmark. Herunder krav om at gå i selvisolation og lade sig teste for coronavirus.

Det meddeler Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Hastelovgivningen kommer efter historier om, at nogle personer ikke efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at gå i isolation efter en rejse til udlandet.

- Vores akilleshæl er i overvejende grad introduktionen og spredningen af nye, mere smitsomme virusvarianter.

- Derfor er det afgørende, at vi i videst muligt omfang forhindrer, at de bringes ind i landet, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Den nye lov forventes ifølge ministeriet at komme til at betyde, at personer, der rejser ind i Danmark efter at have været i udlandet, skal lade sig coronateste og gå i isolation i ti dage.

Der er dog mulighed for at afkorte isolationen, såfremt den indrejsende, som også kan være en dansk statsborger, kan fremvise en negativ PCR-coronatest. Den må tidligst foretages på fjerdedagen efter indrejsen i Danmark.

De gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne bliver således konverteret til krav for borgerne.

Der er dog personer, som kan blive undtaget fra den nye lovgivning.

Det gælder blandt andet personer, der bor i grænselandet, samt visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i deres arbejde.

Udlændinge, der rejser ind i Danmark for at arbejde, levere varer eller tjenesteydelser eller har et andet anerkendelsesværdigt formål, bliver også undtaget.

Der bliver også lavet særligt lempelige regler i forbindelse med rejser gennem Sverige til og fra Bornholm.

Magnus Heunicke henviser til, at mens det generelle kontakttal for coronasmitte er faldet, så er der stadig frygt hos myndighederne for, at coronamutationer fra udlandet - ikke mindst den meget smitsomme B117-variant - vil få for stor udbredelse i Danmark.

- B117 forventes at udgøre 80 procent af tilfældene i Danmark ved starten af marts.

- Det er både de kendte og endnu ukendte, nye virusstammer, som vi skal sætte ind over for. Det kan være helt afgørende for, hvilket forår vi ser ind i og muligheden for genåbning af samfundet, siger han.

Indtil de nye regler er trådt i kraft, vil flyveforbuddet fra De Forenede Arabiske Emirater være gældende, oplyser Transportministeriet tirsdag i en pressemeddelelse.

Forbuddet blev indført 23. januar.