Ny lov forbyder salg af disse varer i Danmark

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet har mange kommuner udfordringer med at bekæmpe de invasive arter, der presser danske arter væk fra deres levesteder.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) glæder sig over den nye lov, så man kan komme problemet til livs.

- Det er udtryk for sund fornuft, når planter, som vi bruger mange ressourcer på at bekæmpe, samtidig ikke kan købes på planteskoler og byggemarkeder, siger han i en pressemeddelelse.

I en rapport fra Det Økonomiske Råd fra 2014 står der, at det blandt andet koster staten fem millioner kroner om året at bekæmpe rynket rose. Hvis man breder billedet ud, så koster det godt 900 millioner kroner om året at bekæmpe en række invasive arter.

Esben Lunde Larsen understreger, at selv om plantearter som rynket rose kan være smukke, så bliver man nødt til at bekæmpe dem for at beskytte de danske arter.

Det bliver dog ikke kriminelt for privatpersoner at eje invasive plantearter.

- Med forbuddet mod salg vil vi forhindre, at der for eksempel sættes yderligere planter ud. Men det betyder selvfølgelig ikke, at det fremover bliver kriminelt, at der står rynket rose i en have, siger Esben Lunde Larsen.