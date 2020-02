Ny lov anerkender alle dyr som levende væsener

Et enigt Folketing har torsdag stemt for en lov, der forenkler dyrevelfærdslovgivningen.

Formålet er at fremme god dyrevelfærd og respekt for dyr som levende væsener.

- En uoverskuelig lovgivning må ikke stå i vejen for, at landmænd, dyreopdrættere, borgere og andre kan tage sig ordentligt af deres dyr.

- Derfor har vi nu fået ryddet ud i lovjunglen, vel at mærke uden at slække på de krav, vi stiller til velfærden for grise, kvæg, heste og alle andre dyr, siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse bliver Danmark nu et foregangsland på området, fordi Danmark fremover anerkender alle dyr som sansende væsner.

- Det er en milepæl, at man for første gang nogensinde anerkender, at alle dyr er sansende væsner.

- Det ved de fleste mennesker jo godt, men ikke desto mindre bliver Danmark det første land i verden, som skriver det ind i selve loven, siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.

- Det sender et umådeligt stærkt signal om, at vores politikere tager dyrs velfærd seriøst, og jeg ser meget frem til at holde beslutningstagerne op på det, når arbejdet nu går i gang med at udforme loven til konkrete forbedringer for danske dyr, siger hun.

Når den nye dyrevelfærdslov træder i kraft 1. januar 2021, samles 11 velfærdslove i én lov. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Den nye lov giver mulighed for at forbyde alle vilde dyr i cirkus - blandt andet elefanter og søløver.