Ny lærerformand efter Bondo er valgt efter tæt stemmeløb

Efter 18 år i spidsen for Danmarks Lærerforening (DLF) er det nu slut for Anders Bondo Christensen.

I sin valgtale fremhævede han sin brændende interesse for faget, og han lovede at være garant for, at lærere på hver enkelt skole kommer til at opleve forbedringer efter vedtagelse af den nye arbejdstidsaftale, som han har været med inde over.

- Jeg stiller op til formand for Danmarks Lærerforening, fordi mit hjerte banker for eleverne, lærergerningen og fællesskabet, - også selv om det at stille op giver mig en anelse hjertebanken, sagde han i sin valgtale ifølge fagbladet Folkeskolen.

Gordon Ørskov Madsen skal løfte arven efter den længst siddende formand i Danmarks Lærerforenings historie.

Anders Bondo Christensen meldte sin afgang i august, efter at der blev indgået en aftale om lærernes arbejdstid med Kommunernes Landsforening (KL).

Siden 2014 har lærernes arbejdstid været reguleret ved lov, hvilket er meget atypisk i dansk sammenhæng.

Det sker normalt gennem overenskomster, men parterne kunne året før ikke blive enige om en ny overenskomst. Derfor blev der grebet ind politisk.

Heller ikke ved overenskomstforhandlingerne i 2015 og 2018 blev parterne enige, men i august kom en ny aftale på plads.

Det var den "sidste store knast", der blev løst med Anders Bondo Christensen som formand, fortalte han fagbladet Folkeskolen om sin afsked.

Derfor skulle knap 300 delegerede fra 75 lokalkredse onsdag vælge hans afløser blandt tre kandidater.

Her er valget altså faldet på Gordon Ørskov Madsen, der fik 52,3 procent af stemmerne.

Løbet mellem særligt den nyvalgte formand og Morten Kvist Refskov var tæt, men da ingen i første stemmerunde fik over 50 procent af stemmerne, måtte de tre kandidater ud i en anden omgang.

Her endte Gordon Ørskov Madsen med at tage sejren for næsen af Morten Kvist Refskov, der fik 47 procent af stemmerne, mens Anders Liltorp i anden runde havde 0,7 procent bag sig.

Alle tre er medlem af lærerforeningens hovedbestyrelse. Derfor havde bestyrelsen ikke anbefalet en specifik kandidat inden afstemningen.

Det er ellers kutyme, men i stedet blev resultatet af en afstemning internt i hovedbestyrelsen lagt frem.

Her fik Morten Kvist Refskov 11 stemmer, mens 9 støttede Gordon Ørskov Madsen. Anders Liltorp fik 2 stemmer.

Foruden at være lærernes formand har Anders Bondo Christensen også stået i spidsen for at forhandle overenskomst for alle kommunalt ansatte.

Frem til 2018 var han formand for Forhandlingsfællesskabet, hvilket har betydet, at han også uden for lærerkredse har været et kendt ansigt.