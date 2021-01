Ny låneordning ventes at kunne redde flere firmaer fra konkurs

For mange af SMVdanmarks medlemmer er økonomien blevet hårdt presset af den nedlukning og de restriktioner, der er indført som følge af coronavirusset.

Derfor kommer det for flere af dem som en stor hjælp, at regeringen lægger op til en ny låneordning, der skal tilbyde 170 milliarder kroner i likviditet til danske virksomheder.

Ordningen kommer blandt andet til at bestå af lån til A-skat og udskydning af moms- og skattebetalinger.

Særligt det sidste har bekymret flere virksomheder.

Ifølge cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark Mia Amalie Holstein har cirka halvdelen af organisationens medlemmer i en rundspørge svaret, at de har en dobbelt momsregning, der venter rundt om hjørnet.

- Og af dem, der har en dobbelt momsregning, siger cirka en tredjedel, at hvis der ikke kommer en løsning på det her, så skubber det dem i nogen grad, høj grad eller meget høj grad i retning af en konkurs.

- Så det tager simpelthen toppen af, hvor mange der går konkurs. Så det er et meget vigtigt skridt, der bliver taget i dag, siger Mia Amalie Holstein.

Også Dansk Erhverv, der er landets næststørste erhvervsorganisation, har lavet en rundspørge blandt sine medlemmer. Her har hver femte svaret, at der er store problemer med likviditeten.

- Jeg er sikker på, at der nu går et lettelsens suk igennem mange virksomheder, som nu kan se lidt mere trygt mod fremtiden, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar.

- Det ændrer dog ikke på, at den forlængede nedlukning har store konsekvenser for mange virksomheder. Tiltaget afbøder noget, men for eksempel detailhandlen og de liberale erhverv er fortsat under et stort pres.

Den nye låneordning kommer i forlængelse af en række andre hjælpepakker, som regeringen sammen med andre af Folketingets partier har søsat under coronakrisen.

Det er dog ikke alle virksomheder, der endnu har fået udbetalt støtten fra de tidligere hjælpepakker, fortæller Mia Amalie Holstein.

Ifølge hende er der stadig nogle virksomheder, der venter på støtte tilbage fra august, og at de samme virksomheder ikke kan søge om hjælp fra nyere hjælpepakker, før de har fået den allerede ansøgte støtte.

- Så det er en kæmpe likviditetsklemme, de sidder i lige nu.

- Jeg vil vurdere, at ved at få mere tid til at kunne skaffe den fornødne likviditet, så kan virksomhederne godt selv løse det her problem. Og det vil de også gerne, siger Mia Amalie Holstein.

Den nye hjælp til trængte virksomheder kommer, efter at regeringen torsdag valgte at forlænge de gældende coronarestriktioner. De løber nu frem til 28. februar.

Det betyder blandt andet, at liberale serviceerhverv fortsat skal holde lukket, og barer, restauranter og caféer kun må sælge takeaway.