Ny kunstig ø vil udlede 350.000 ton CO2

Lynetteholm, den kommende nye bydel i København, vil sætte sit præg på både trafik, sejlads og klima.

Det fremgår af en ny rapport om miljøkonsekvenserne ved byggeriet af den kunstige ø. Rapporten er nu sendt i høring.

I den står der, at der vil være et CO2-aftryk i størrelsesordenen 350.000 ton for ?projektets samlede klimapåvirkning for anlægs- og driftsfasen".

Derfor vurderes det, at påvirkningen af det globale klima som følge af CO2-udledningen er ?moderat?. Udledningen kommer blandt andet af den sejlads- og lastbiltrafik, der skal til for at bygge Lynetteholm.

Den nye bydel ventes færdig i år 2070.

/ritzau/