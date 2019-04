Ny klimaformand tror på hurtig grøn omstilling

Peter Møllgaard, som er professor og dekan ved Maastricht University School of Business and Economics, er fuldstændig enig i de konklusioner, som Klimarådets rapport kom frem til sidste år.

Her fremgik det, at man med de nuværende klimainitiativer ikke vil øge tempoet i den grønne omstilling i perioden 2021-2030, men tværtimod sænke det.

- Jeg bakker 100 procent op om Klimarådets seneste rapport, og regeringen er også enig i, at de tal og fremskrivninger, der indgik i rapporten, som viser, at den grønne omstilling vil gå ned i tempo de næste ti år, er korrekte.

- Så for at holde tempoet oppe i den grønne omstilling - og det skal vi for at blive klimaneutrale i 2050 - må vi som land gøre noget mere.

- For eksempel ved at reducere CO2-udslippet i de sektorer, hvor Danmark i dag halter bagefter. Det gælder især inden for områder som landbrug, transport og energieffektivisering af bygninger, siger Peter Møllgaard til Politiken.

En lavthængende frugt ville ifølge den nyudpegede formand være at gøre det attraktivt for danskere at investere i en klimavenlig bil.

- Set med mine øjne kan det kun gå for langsomt med at få mange flere elbiler ud på de danske veje, siger Peter Møllgaard til Politiken.