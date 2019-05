Ny indsamlingsstrategi gav pote og indløser 375 hjertestartere

For Hjerteforeningen garanterede, at de indsamlet midler gik ubeskåret til at sætte hjertestartere op på indsamlernes udvalgte steder.

Der var ikke tale om en traditionel indsamling, da tusindvis af danskere i april gik på gaden for at samle ind til Hjerteforeningen.

Hjerteforeningen har netop fået tal på den endelige opgørelse på indsamlingen, der viser, at indsamlingsgrupperne har indsamlet, hvad der svarer til 375 hjertestartere.

- Indsamlingen i år har været en stor, stor succes, siger direktør for Hjerteforeningen, Anne Kaltoft, og tilføjer:

- Vi er rigtig taknemmelige over, at dem, der har hjulpet med, at der kommer til at hænge 375 hjertestartere flere i landet på steder, hvor man har identificeret, at der mangler en.

Antallet af indsamlere steg fra 5500 indsamlere i 2018 til 7000 deltagere i 2019. Det indsamlede beløb steg med knap 50 procent fra 4,3 millioner kroner til 6,3 millioner kroner.

- Vi har tidligere oplevet med klassiske indsamlinger, at det er svært at finde nogen, der vil samle ind. Oftest er det fordi, det kan være svært at vide, hvad pengene bliver brugt til.

- Derfor har vores idé været gøre det mere nærværende og lokalt ved, at alle indsamlede penge bliver vekslet til hjertestartere, siger Anne Kaltoft.

Nogle grupper har samlet mere ind, end hvad en hjertestarter, varmeskab og opsætning koster, ligesom en del mennesker har gået for den gode sag uden at være tilknyttet en specifik gruppe.

Det overskydende beløb går til at sætte hjertestartere op andre steder.

Hjertestartere fra Hjerteforeningens landsuddeling bliver monteret snarest af en elektriker rundt omkring i landet.

De bliver alle offentligt tilgængelige og registreret på TrygFondens hjemmeside.

Ifølge Hjerteforeningen bliver 4000 danskere årligt ramt af hjertestop uden for et hospital. Det svarer til 11 mennesker om dagen, og af dem overlever én.

Sandsynligheden for at overleve et hjertestop kan være op til 50-70 procent, hvis der bliver stødt med en hjertestarter inden for 3-5 minutter efter hjertestoppet, oplyser Hjerteforeningen.