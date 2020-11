Ny hurtigtest for coronavirus mindsker travlhed på hospitaler



En ny hurtigtest for coronavirus har skabt mindre travlhed på flere akutmodtagelser, fordi den kan levere testsvar på 20 minutter. Det skriver DR.

Testen er ikke den samme slags lyntest, som flere private firmaer sælger. De nye hurtigtest på blandt andet Hvidovre Hospital har en høj grad af præcision og sikkerhed, siger ledende overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, Christian Østergaard Andersen, til DR.

På Hvidovre Hospital er der normalt travlt i efterårs- og vintermånederne, men presset er taget til, fordi en stor del patienter har symptomer på corona. Det kan være hoste, feber eller åndenød.

De skal derfor testes, og indtil svaret er klart, skal patienten isoleres på en enestue. Da akutmodtagelsen i Hvidovre modtager op mod 60 patienter om dagen, og op mod halvdelen har symptomer, er ventetiden afgørende.

Ifølge Christian Østergaard Andersen ønsker samtlige hospitaler flere test af denne type, men det er svært at skaffe flere.

Til DR siger Jonas Egebart, som er lægelig vicedirektør på Nordsjællands Hospital og formand for den gruppe i Region Hovedstaden, som har ansvar for hurtigtest-kapaciteten i regionen, at regionen har fire leverandører. Tidligere kunne regionen købe 20 test om dagen, mens det nu er muligt at skaffe 150-200 test om dagen.

De nye hurtigtest er langt dyrere end de normale test, som hospitalerne bruger.

- I dette tilfælde er det ikke penge, det handler om. Vi har købt de test, vi kan få, og som lever op til de krav, vi stiller, siger Jonas Egebart til DR.

De hurtige test tages også snart i brug på akutmodtagelserne i både Odense og Svendborg. Hurtigtesten er også på vej til akutmodtagelserne i Region Midtjylland.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), siger til DR, at de gør, hvad de kan for at skaffe flere af de hurtige coronatest. Men når resten af verden også efterspørger dem, har leverandørerne svært ved at levere produkterne, lyder det.

/ritzau/