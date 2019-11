Ifølge klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) vil ny højspændingsforbindelse fra Danmark til Storbritannien være en økonomisk gevinst for samfundet. Men forbrugerne risikerer at skulle betale mere for strøm, skriver Jyllands-Posten. (Arkivfoto)

Ny højspændingsforbindelse vil gøre strømmen dyrere

Viking Link bliver solgt som en økonomisk gevinst for samfundet. Forbrugerne får dog en ekstraregning.

De danske husholdninger og virksomheder har udsigt til at skulle betale milliarder på grund af den nye højspændingsforbindelse fra Danmark til Storbritannien, Viking Link. Det skriver Jyllands-Posten søndag.

I den offentlige debat er projektet - der er knyttet sammen med de master og luftledninger, som skal etableres gennem Vestjylland - blevet fremlagt som økonomisk fordelagtigt.

- På bundlinjen kommer det her til at tilføre samfundsøkonomien penge, sagde klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) i september på et samråd.

Men når regnestykket brydes op, står forbrugerne til at skulle betale 7-8 milliarder kroner over 40 år, viser et svar fra ministeriet.

Årsagen er, at Viking Link gør det muligt at sælge strøm til Storbritannien, og med en øget efterspørgsel på dansk strøm er forventningen, at prisen stiger. Også for de danske elkunder.

Det gavner til gengæld producenterne - for eksempel Ørsted og svenske Vattenfall - der har udsigt til at tjene 9-10 milliarder kroner på Viking Link.

Da producenterne tjener mere, end forbrugerne skal betale, og da staten også står til at tjene penge på projektet, konkluderer ministeriet, at projektet skaber "en nettogevinst for samfundet".

Anders Houmøller er sekretariatschef i Foreningen for Slutbrugere af Energi og tidligere afdelingsleder hos den daværende elproducent Elsam.

Han påpeger, at regnestykket baserer sig på prognoser, der går 40 år ud i fremtiden, og kalder det "helt vanvittigt, at man vil sende en milliardstor regning til de danske elforbrugere, for det er meget usikkert, om de samfundsøkonomiske gevinster nogensinde bliver realiseret".

For en husholdning vil elregningen - ifølge ministeriet - stige med mellem 8 og 40 kroner plus moms om året i 40 år.

For en mellemstor produktionsvirksomhed med et årsforbrug på 10 GWh vil stigningen være 20.000-100.000 kroner om året.