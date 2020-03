Ny fugleart i Peru opkaldes efter dansk ornitolog

Under feltarbejde i Andesbjergene i Peru fik han et kort glimt af fuglen allerede i 1983. Han optog også en lydsekvens af dens sang.

Først i dag, 37 år senere, står det klart, at der er tale om en selvstændig art af tapaculoer - en fuglefamilie, der lever i Andeskæden fra Colombia til Ildlandet.

Nu bliver den uanselige brungrå fugl på størrelse med en musvit opkaldt efter Niels Krabbe, som i fire årtier har udforsket fugle i Sydamerika.

Scytalopus krabbei bliver artens latinske navn, når det er godkendt af ornitologernes internationale union. Det er første gang i nyere tid, at en fugl opkaldes efter en dansker.

- Det er en stor ære. Man navngiver ikke en fugl efter sig selv. Det skal andre gøre, siger Niels Krabbe.

Han har til dato fundet eller været med til at identificere et dusin nye arter i Sydamerika.

Indstillingen kommer i den nye udgave af The Auk (Gejrfuglen), det mest anerkendte videnskabelige tidsskrift om fugle.

Fuglen, som på dansk kommer til at hedde hvidvinget tapaculo, er aldrig fotograferet levende. Man har kun fotos af de syv skind, der findes på museer.

Men Krabbes mangeårige kollega, professor emeritus Jon Fjeldså fra Zoologisk Museum, der også er illustrator, har tegnet arten.

Han var med i felten, da Niels Krabbe så fuglen i 1983.

Tapaculoer gør ikke meget væsen af sig. De lever på jorden i tågeregnskov mellem sten, faldne træstammer, mos og rødder og kan næsten ikke flyve.

- De er næsten umulige at få øje på, siger Niels Krabbe.

- De primære karakteristika for at bestemme arten er stemmen og genetikken. Med dna-analyser har vi fået et fantastisk redskab.

Det var da også en kombination af Krabbes lydoptagelse og senere dna-analyser af dens skind, der afslørede Scytalopus krabbei som en art for sig.

- I 1978, da jeg begyndte at interessere mig for tapaculoer, kendte man 10 arter. Nu ved vi, at der er op mod 50.

- Det har jo været mit liv at beskrive og få rede på de tapaculoer, siger Niels Krabbe.

Hans studier viser, at der op ad den samme bjergskråning kan leve seks forskellige arter tapaculoer, klart lagdelte i højdezoner.

Niels Krabbe har gennem årene lavet omkring 10.000 optagelser af fuglesang.

Scytalopus krabbei kan nu efter ekspertgodkendelse føjes til de 10.928 andre kendte fuglearter på kloden.