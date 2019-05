Ny forskning: Hjernerystelse øger risiko for arbejdsløshed

Det viser en ny undersøgelse, som forskere fra Københavns Universitet og Dansk Center for Hjernerystelse står bag.

Hvis du slår hovedet og får en hjernerystelse, er der større risiko for, at du fem år senere står uden for arbejdsmarkedet, end hvis du ikke havde fået en hjernerystelse.

Det skriver A4 Nu.

I undersøgelsen har forskerne fulgt knap 20.000 patienter med hjernerystelse i et såkaldt registerstudie, der sammenligner gruppen med en kontrolgruppe på samme størrelse.

Den nye undersøgelse viser, at danskere, som har haft en hjernerystelse, generelt har halvanden gang så stor risiko for ikke at være i ordinært arbejde fem år efter sammenlignet med kontrolgruppen.

- Det er ikke som sådan overraskende, men forskellen er større, end vi forventede, siger Heidi Graff. Hun er ph.d.-studerende i Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen.

Risikoen for at være på førtidspension er to en halv gange større, hvis man har været ramt af en hjernerystelse.

Samtidig har danskere, der bliver ramt af en hjernerystelse også større risiko for at være i fleksjob eller på en midlertidig ydelse som kontanthjælp.

Forskerne har ikke undersøgt hvorfor, men resultatet giver mening ud fra det, man ved om senfølger af hjernerystelse, forklarer en anden forsker bag undersøgelsen, Hana Malá Rytter, lektor i Neuropsykologi ved Københavns Universitet og leder af Dansk Center For Hjernerystelse.

- Hvis alle dine ressourcer bliver brugt til at kæmpe med vedvarende smerter eller koncentrationsbesvær, har du ikke overskud til også at passe et arbejde, siger Hana Malá Rytter til A4 Nu.

Et af de mere overraskende resultater af undersøgelsen er, at patienter med hjernerystelse har større risiko for en tidlig død.

Fem år efter hjernerystelsen er risikoen for en tidlig død mere end to en halv gange så stor sammenlignet med kontrolgruppen. Overdødeligheden er især stor de første seks måneder, hvor risikoen er seks gange så stor.