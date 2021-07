Ny dom går imod dansk udlændingepolitik

I en lastbil fra Syrien via Tyrkiet og Grækenland ankom den syriske læge Mosalam Albaroudi i 2015 til Danmark. Efter fem måneder søgte han om at blive familiesammenført med sin hustru.

Det viser en afgørelse fredag fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Med dommerstemmerne 16 mod 1 har Danmark tabt sagen, der går tilbage til den treårsregel for familiesammenføring, som blev vedtaget af Folketinget i 2016.

Den fulgte i kølvandet på de voldsomme flygtningestrømme, der året før havde fået flygtninge til at spadsere ad danske motorveje.

Først efter tre års ventetid kunne de, der fik midlertidigt asyl, søge om familiesammenføring.

Mosalam Albaroudi forsøgte alligevel, men fik afslag med henvisning til den nye regel.

Afgørelsen indbragte han for Østre Landsret og siden for Højesteret, men tabte ved begge instanser.

Det mente han og hans advokat, Christian Dahlager, var en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Den siger, at enhver har ret til privatliv og familieliv, og at en myndighed kun kan begrænse denne ret, hvis det i et demokratisk samfund er nødvendigt for at beskytte en række væsentlige samfundsinteresser.

I sin afgørelse fastslår Menneskerettighedsdomstolen, at den danske stat ved at lade Albaroudi vente ikke "ramte en rimelig balance mellem ansøgerens interesse i at blive familiesammenført og samfundets interesse som helhed i at kunne kontrollere indvandringen".

Ifølge advokat Christian Dahlager er dommen principiel.

- Loven er ulovlig, så den skal ophæves. Det er klart, siger han.

Han henviser til, at det i dommen hedder, at retten til familieliv ikke blot er "teoretisk og illusorisk". Den skal også kunne udøves i praksis.

- Når en person flygter til et andet land, så har vedkommende jo ikke mulighed for at være sammen med sin familie andre steder end det land, han er flygtet til, siger Christian Dahlager.

Reglen om tre års ventetid på familiesammenføring var debatteret, allerede da loven blev vedtaget.

I Institut for Menneskerettigheder siger direktør Louise Holck, at det hele vejen igennem har været instituttets vurdering, at den ikke var i overensstemmelse med Danmarks menneskeretlige forpligtelser.

Fredagens dom er så "klar", at hun forventer, at lovgivningen nu bringes i overensstemmelse med dommen.

- Jeg har meget svært ved at se for mig, at Danmark efter dagens dom kan have en treårsregel, hvor man skal vente på familiesammenføring, siger Louise Holck.

Det samme mener retsordfører for De Radikale Kristian Heegaard:

- Nu har vi rettens ord for, at vores lovgivning er stærkt problematisk. Derfor har jeg en forventning om, at den bliver bragt i overensstemmelse med menneskerettighederne.

Fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) hedder det i en skriftlig kommentar, at jurister nu skal nærlæse og vurdere dommen.

Først derefter vil regeringen forholde sig til dommens rækkevidde og nærmere konsekvenser.

Mosalam Albaroudi har siden sagen blev anlagt fået sin hustru ind i landet. Det skete ifølge Politiken i slutningen af september 2019.