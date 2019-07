Ny diæt til svin skal mindske medicinbrug

Det skal den danske forsker Tina Skau Nielsen, der er adjunkt ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, undersøge.

Hun leder et forskningsprojekt, som har til formål at gøre svin mere modstandsdygtige, så de undgår diarré forårsaget af tyktarmsbetændelse - og så landmændene kan lade sprøjten med antibiotika stå.

- Vi formoder, at vi vil kunne skelne mellem raske og syge grise ved at analysere sammensætningen af bakterier i en afføringsprøve samt de stoffer, bakterierne har produceret, siger Tina Skau Nielsen.

Grunden til, at det er nødvendigt at minimere landbrugets brug af antibiotika, er, at overdreven brug kan føre til resistente bakterier og true menneskers helbred.

Det ses blandt andet med den farlige bakterie MRSA, der er modstandsdygtig over for antibiotika.

Hvis problemet løber løbsk, venter et katastrofalt globalt scenarie.

Således vil forskerne - for at minimere brugen af antibiotika - analysere, hvordan forskellige fodertyper og ingredienser påvirker grisenes tarm, i håb om at det kan løse problemet.

Christian Fink Hansen, sektordirektør for Svineproduktion i Seges under Landbrug & Fødevarer, ser projektet som en brik i puslespillet for at mindske brugen af antibiotika.

- Der er ikke kun én løsning på dette her. Derfor er det fornuftigt at satse på flere metoder - både udvikling af en vaccine mod diarré til smågrise og Tina Skaus projekt med at ændre på diæten.

Ifølge Christian Fink Hansen har Danmark har et meget lavt forbrug af antibiotika i forhold til størrelsen af svineproduktionen. Alligevel skal vi længere ned:

- Internationalt set ligger vi fornuftigt, men vi skal fortsat længere ned, og det kræver, at vi bliver klogere, siger han.

Der var sidste år MRSA-bakterier i ni ud af ti konventionelle svinebesætninger, viser tal fra Fødevarestyrelsens stikprøvekontroller.