Ny dansk standard skal sikre effekten af stofmundbind

Det kan være svært at gennemskue, hvordan kvaliteten er af de stofmundbind, der findes på markedet.

Men det kan en ny dansk standard gøre op med. Det oplyser organisationen Dansk Standard og virksomheden Force Technology fredag i pressemeddelelser.

De nye fælles krav til vaskbare mundbind gør det muligt for danske producenter og importører at få kontrolleret kvaliteten af deres produkter.

I standarden bliver der blandt andet stillet krav til kvalitet, effekt og testmetoder. Det fortæller Jens Heiede. Han er standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

- Det betyder, at man som forbruger har en højere sikkerhed for, at det mundbind, man køber, virker efter hensigten. Og at man som producent kan dokumentere, at ens produkt lever op til kravene, siger han i en pressemeddelelse.

Der er også krav til materialevalget, så der eksempelvis ikke er uønskede kemikalier såsom fluorstoffer eller antibakteriel behandling i mundbindet.

Det kommer til at være trykt på stofmundbindenes emballage, hvis de lever op til den danske standard, der hedder DS 3000:2021.

Desuden vil der stå, hvad mundbindets filtreringsgrad er. Det angiver, hvor stor en procentandel af de dråber, der rammer mundbindet, der bliver tilbageholdt.

Det skal enten være 70 eller 90 procent.

- Et mundbind, der fremstilles efter standarden DS 3000:2021, kan bruges som beskyttelse i det offentlige rum for eksempel i butikker, skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Standarden er udviklet af Dansk Standard i samarbejde med danske myndigheder, testlaboratorier, producenter og Forbrugerrådet Tænk.

De krav om beskyttelse, som medicinske mundbind og personlige værnemidler som FFP-masker skal leve op til, er strengere end den nye standard for vaskbare mundbind.