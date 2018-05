Ny dansk sci-fi-serie er forbeholdt Netflix-kunder

Tv-serien "The Rain" tegner et dommedagsbillede af København, som det kunne se ud, hvis en virus udslettede de fleste af os.

Rådhuspladsen ligger øde hen, og træerne vokser vildt i et livsforladt Tivoli.

Der er store armbevægelser i serien, som er produceret eksklusivt til streaming-giganten Netflix.

Skuespillerne er danske, og de taler dansk, men helt usædvanligt bliver serien ikke vist på dansk tv.

Og dermed skrives der historie, når "The Rain" får premiere fredag den 4. maj, siger medierådgiver og tidligere programchef på TV2 Keld Reinicke.

- Nu ser vi første gang, at en international streamingtjeneste reelt går ind og investerer i danske fiktionsproduktioner. "The Rain" er første eksempel, men det er næppe det sidste, siger han.

I serien taler skuespillerne dansk, men når for eksempel amerikanerne streamer serien, kan de vælge at få den synkroniseret til engelsk.

Og det er ikke kun dansk tv-fiktion, som ventes at finde vej til de internetbaserede tjenester i fremtiden, mener Keld Reinicke.

Ifølge tal fra DR streamer 46 procent af danskerne film og tv-serier mindst ugentligt. Og Netflix bliver på ugentlig basis brugt af 37 procent af befolkningen.

Så når streamingtjenesterne vokser sig så store, begynder de også at se på, hvordan de kan fastholde publikum.

En måde at gøre det på er ved at tilbyde flere lokale produktioner i en eller anden form.

- Derfor tror jeg, at vi ud over at se mere fiktion kommer til at se flere faktabaserede lokale produktioner i de kommende år.

- Den store dokumentar om ubådsmordet for eksempel - for fem år siden var det et spørgsmål, om den blev sendt på DR eller TV2. I fremtiden kan den lige så godt dukke op på Netflix eller en konkurrerende tjeneste, siger han.

Kulturminister Mette Bock (LA) glæder sig over, at de udenlandske streamingtjenester ønsker at investere i dansk indhold.

Men selv om nye aktører investerer penge i dansk film- og tv-produktion, betyder det ikke, at serier som "The Rain" udgør en trussel for dansk film- og tv-produktion, mener ministeren.

- Man skal se det som noget, der ikke fortrænger de danske produktioner, vi har og fortsat skal have, men som noget, der giver produktionsselskaberne nogle nye muligheder, og som giver danskerne mere indhold at vælge imellem.