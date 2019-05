Ny dansk lov kan gøre dagsture over Øresundsbron 25 procent dyrere

Det seneste år har de danske myndigheder forberedt indførelsen af vejafgifter for udenlandske køretøjer fra 2020. I et brev til den danske transportminister Ole Birk Olesen advarer Øresundsbro Konsortiets bestyrelse om, at den planlagte udformning af den kommende lov kan gøre dagsture over Øresundsbron mellem 25 og 40 procent dyrere for blandt andre svenske bilister. Det skriver News Øresund.

Arbejdet med den kommende lov om vejafgifter er dog stoppet op til Folketingsvalget den 5. juni, og valgresultatet kan være afgørende for, hvorvidt vejafgifterne vil blive indført eller ej.

Den nuværende borgerlige danske regering indgik den 21. september 2017 en aftale med Dansk Folkeparti om at indføre "periodebaserede vejafgifter i Danmark for person- og varebiler" fra 2020. Derefter har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udarbejdet en ny lov, der giver statsselskabet Sund & Bælt Holding (som ejer halvdelen af aktierne i Øresundsbro Konsortiet) mulighed for at starte forberedelser til at kunne tage de nye vejafgifter op.

Øresundsbro Konsortiets bestyrelse har nu reageret på, hvordan de planlagte danske vejafgifter kan få negative konsekvenser for trafikken over Øresundsbron. I et brev til transportminister Ole Birk Olesen skriver Øresundsbro Konsortiets bestyrelsesformand Peter Frederiksen og næstformand Bo Lundgren at den udformning som vejafgifterne forventes at få, ved indførsel næste år, vil betyde at den totale pris for ikke-danske bilkunder som kører enkelte ture frem og tilbage over Øresundsbron vil stige med mellem 25 og 40 procent, når den nye vejafgift medregnes.

Det højere procenttal gælder for de bilister, der vender tilbage over broen inden for seks timer.

"Sådanne prisforhøjelser kan ikke undgå at have negativ indvirkning på trafikken", skriver de i brevet, hvor de også bemærker, at gebyrerne vil have en negativ indvirkning på Øresundsbro Konsortiets økonomi.

Der er endnu ikke noget lovforslag om indførelse af de nye vejafgifter i Danmark i 2020 og ingen formelle forslag til udformningen. Ifølge de oplysninger, der er modtaget af Øresundsbro Konsortiet, forventes udenlandske bilister imidlertid at kunne vælge mellem at betale mellem 80 og 90 kr. for en billet, der gælder for 10-dages vejafgift, ca. 180 kr. i to måneder og 500 kr. for et år.

Øresundsbro Konsortiets bestyrelse opfordrer nu til en udforming, der gør det muligt at betale vejafgifter for 1-2 dage, hvilket ville give et betydeligt lavere gebyr for de bilister, der kun sporadisk kører over broen. 54 procent af de svenske Bropass-kunder på Øresundsbron kører tilbage over broen samme dag og 65 procent inden for to dage.

Transport-, Bygnings- og Boligsministeriet oplyser til News Øresund om, at brevet fra Peter Frederiksen og Bo Lundgren ikke kan besvares under den igangværende valgkamp op til Folketingsvalget den 5. juni. Ifølge Skatteministeriet er der i øjeblikket ingen konkret tidsplan for udarbejdelsen af den nye lov, og de bemærker, at det vil være den nye regering, som tager stilling til om arbejdet skal fortsætte frem til en færdige lov.