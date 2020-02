Ny coronapatient har kunnet smitte andre i over en uge

- Set fra et smittemæssigt synspunkt er det uheldigt, at personen har gået rundt så længe ude i samfundet, om man så må sige, og smitte, siger han.

- For det har jo helt klart betydning. Der vil være en smitterisiko for dem, han har været sammen med, tilføjer han.

Den smittede kom ifølge Sundhedsstyrelsen hjem fra skiferie i Norditalien i midten af februar og blev syg med hoste og feber tre dage efter sin hjemkomst.

Manden henvendte sig til egen læge per telefon 27. februar - flere dage efter de første symptomer - og blev herefter henvist til Rigshospitalet, hvor en halspodning bekræftede, at han er smittet med coronavirus.

Allan Randrup Thomsen fortæller, at det er helt afgørende i forhold til inddæmning af virus, at man identificerer den smittede så hurtigt som muligt for efterfølgende at kunne opspore dem, han har været i kontakt med.