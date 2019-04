Statsminister Lars Løkke Rasmussen fløjtede melodien til "We'll meet again", da han natten til torsdag stillede op til interview om den nye udskydelse af brexit. Trods den nye bagkant 31. oktober håber Løkke, at briterne bliver enige med sig selv inden 22. maj, så de ikke er nødt til at afholde et udsigtsløst valg til Europa-Parlamentet.

Ny brexitdato får også danske konsekvenser

EU's beslutning om endnu engang at udskyde datoen for brexit har først og fremmest konsekvenser for briterne, der nu på en række områder må fortsætte i uvished om den udtræden, de for snart tre år siden stemte for.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her