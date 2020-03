Ny borgmester kørt i stilling i Rødovre efter bykonge

Erik Nielsen slutter sin lange karriere i Ekstra Bladets søgelys. Avisen har beskrevet, hvordan han havde anskaffet sig en borgmesterbil i form af en eldrevet Mercedes, selv om han havde under én kilometer til arbejde.

Det har vakt opsigt, især fordi Rødovre er en fattigkommune.

Britt Jensen har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 1994 og har været mangeårig formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Hun har hidtil tjent som 1. viceborgmester.

- Det er nogle store sko, som jeg skal fylde ud efter Erik Nielsen, og jeg er meget ydmyg over for opgaven. Jeg føler mig godt rustet til det, siger hun.

Hun bliver den første kvindelige borgmester i Rødovre Kommunes historie.

Hun vil involvere borgere, brugere og medarbejdere i de beslutninger, der skal tages.

- Det kvalificerer debatten og beslutningerne, når der er flere med. Jeg bliver også selv klogere, når de personer, der til daglig bliver påvirket af beslutningerne, kommer med deres input, siger Britt Jensen.

Erik Nielsen offentliggjorde sin afsked i januar og takkede af ved udgangen af marts. Han fortsætter som menigt medlem af kommunalbestyrelsen.

Det har ikke haft betydning for hans beslutning om at træde tilbage, at Ekstra Bladet har sat kritisk fokus på hans anskaffelse af en borgmesterbil.

- Jeg ville være utrolig tyndhudet, hvis det skulle være årsag til, at jeg skulle stoppe, sagde han i januar.

Den 66-årige lokalpolitiker meddelte da også allerede i august sidste år, at han ikke agtede at genopstille ved næste valg.

Bilen holdt parkeret 50 meter fra bykongens hjem, men ifølge kommunen kørte han ikke i bil hjemmefra. Det har Ekstra Bladet dog dokumenteret, at han gjorde.

Rødovre Kommune befinder sig på listen over kommuner, der har brug for ekstra penge. Kommunen fik sidste år 20 millioner kroner i ekstrabevilling for at afbøde de værste nedskæringer.

Ankestyrelsen har bedt Rødovre Kommune om en udtalelse i sagen, der skal bruges til at vurdere, om der skal rejses en tilsynssag.

Den nye borgmester agter at cykle på arbejde.