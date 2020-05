Ny boligaftale letter ejendomsværdiskat og grundskyld

Aftalen kommer efter regeringens eftersyn af skattevæsenets it-problemer. Eftersynet i efteråret 2019 viste, at det var nødvendigt at udskyde implementeringen af de nye boligskatteregler med tre år fra 2021 til 2024.

- Regeringen ønsker tryghed for boligejerne og ro om boligskatterne. Derfor har vi været fast besluttede på, at selv om vi er nødt til at udskyde de nye boligskatteregler fra 2021 til 2024, må det ikke få den konsekvens, at boligskatterne stiger, siger skatteminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder konkret, at ejendomsværdiskatten lempes med cirka tre milliarder kroner i 2021-2023. Samtidig sikre aftalen, at grundskylden højst kan stige med 2,8 procent årligt i 2022 til 2024.

Aftalen betyder desuden, at boligejere kan vælge at at betale den indefrosne grundskyld fra 2021. Hvis man i stedet vælger indefryse grundskylden, vil det stadig være rentefrit.

Aftalen skal give ro om boligskatterne, siger Morten Bødskov.

- Det er en stor beslutning af købe bolig, og for mange danskere er det den største økonomiske beslutning, der skal træffes i livet.

- Derfor skal man selvfølgelig kunne vide sig sikker på, hvilke skatteregler der gælder. Det sikrer vi med aftalen, siger Morten Bødskov.

Han fremhæver desuden, at der tilbagebetales i alt 13 milliarder kroner til 715.000 boligejere, der har betalt for meget i boligskat. Det skyldes, at deres boliger er blevet vurderet for højt.

- Jeg er meget glad for, at vi i takt med, at de nye vurderinger kommer ud, kan kompensere de boligejere, der har betalt for meget i boligskat med i gennemsnit 18.000 kroner skattefrit.

- Det vil nok være et beløb, der falder på et tørt sted hos rigtig mange danskere, siger Morten Bødskov.