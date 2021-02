Ny bog om Dansk Folkeparti går tæt på sammenbrud i blå blok

Samarbejdet i blå blok er efterladt i ruiner, og meningsmålinger spår, at det kan vare længe, før de kan indtage regeringskontorerne igen.

Den hedder "Skaberen, taberen, frelseren?", er skrevet af Søs Marie Serup og Mikkel Faurholdt og handler om Dansk Folkepartis ildesete fødsel, store succes og dramatiske nedtur efter 25 år i politik.

Den beskriver blandt andet formand Kristian Thulesen Dahls store valgsejr i 2015, hvor partiet blev større end Venstre, men lod Lars Løkke Rasmussen blive statsminister.

Forfatterne beskriver flygtninge- og migrantstrømmen i 2015, hvor Dansk Folkeparti krævede grænserne lukket, men blev straffet af vælgerne, fordi de ikke satte sig nok igennem trods de mange mandater.

Der var dog også sejre, som da Dansk Folkeparti anbefalede et nej til at ændre retsforbeholdet i en folkeafstemning, hvilket vælgerne også foretrak. Ifølge bogen betød det, at tillidsforholdet mellem Løkke og Thulesen led uoprettelig skade.

I efteråret 2016 foreslog Liberal Alliance at træde ind i regeringen mod at droppe truslerne på dens liv. Det førte til, at LA og De Konservative fik ministerposter, mens DF var mere forbeholdne overfor idéen.

Da Kristian Thulesen Dahl fik præsenteret regeringsgrundlaget, var reaktionen afmålt ifølge en scene i bogen, hvor han går ud til sin bil, og Venstres daværende finansminister, Claus Hjort Frederiksen, følger efter.

- Selv om samtalen i al væsentlighed bliver mellem de to, bekræfter de begge, at ordet "idioter" meget vel kan have indgået i samtalen i kombination med Liberal Alliance, lyder det fra forfatterne.

Bogen beskriver, at særligt de to partier mistænkte den anden part for skadende lækager i medierne og afvisninger af hinandens forslag.

Det kulminerede i julen 2017, hvor en regeringskrise endte med, at LA bøjede af fra skattelettelser, og DF fik et "paradigmeskift" i udlændingepolitikken.

Siden fulgte valget, hvor Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev decimeret, mens Venstre gik frem, men blev martret af et baglandsopgør med ledelsen og et farvel til Løkke samt Inger Støjberg (V), der skal for rigsretten.

Bogen beskriver også et opgør mod Thulesen Dahl, hvor en gruppe af yngre partimedlemmer vil vriste magten fra ham. Internt går de under navnet "Skyggeholdet" og har tætte relationer til Anders Vistisen og Peter Kofod, der ufrivilligt blev sendt til Bruxelles.

- Skyggeholdet er stærkt kritisk over for kommunikationen, politikudviklingen, talentudviklingen og den fremadrettede strategi i Dansk Folkeparti, står der i bogen, der udkommer mandag.