Ny bog beskriver kupplaner i Dansk Folkeparti

Ifølge en ny bog planlagde næstformand i Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt at "kuppe" formanden, Kristian Thulesen Dahl, efter valget i 2019. Her gik partiet gik voldsomt tilbage både i Europa-Parlamentet og Folketinget og blev kastet ud i en krise, der ikke ser slut.

Det skriver Ekstra Bladet og Avisen Danmark. Bogen er baseret på anonyme kilder.

Kristian Thulesen Dahl siger til Avisen Danmark, at situationen var mere nuanceret.

Ifølge uddrag af bogen i Avisen Danmark skulle Morten Messerschmidt efter sidste valg have holdt møder med folk på tomandshånd, hvor han har erklæret sig "klar til at gå efter" formanden Kristian Thulesen Dahl.

Om den episode i bogen siger Kristian Thulesen Dahl til Avisen Danmark:

- Jeg mener, at det er mere nuanceret, og derfor har jeg en overbevisning om, at vi kan klare tingene i fællesskab, fremfor at vi skal begynde sådan en kiggen tilbage og tage bogen for gode varer og begynde at slå ud efter hinanden.

Ekstra Bladet og Avisens Danmarks artikler om indholdet i bogen - der er skrevet af journalister fra de to medier - beskriver, at Morten Messerschmidt havde lovet Peter Kofod pladsen som næstformand og Pia Kjærsgaard pladsen som gruppeformand.

Især sidstnævnte, der stiftede Dansk Folkeparti, er set som en afgørende stemme i partiet og nærmest uundværlig, hvis der skal gennemføres et ledelsesopgør.

Morten Messerschmidt siger til Avisen Danmark, at han "ikke mindes" at han skulle have luftet utilfredshed med formanden og afviser komplet, at han skulle have "konspireret" mod Kristian Thulesen Dahl.

- Altså. Nej. Det billede kan jeg ikke genkende. Det lyder mest som en blanding af gamle rygter og gisninger. Jeg har ikke ... Jeg kan ikke ... Nogle af de der ting er jo fuldstændig på månen, citerer Avisen Danmark ham for.

I bogen står der, at Pia Kjærsgaard skal have insinueret, at hun var klar til at "prikke" Kristian Thulesen Dahl på skulderen. Formanden afviser dog pure, at Pia Kjærsgaard skulle have været parat til at vælte ham.

- Jamen, det kan jeg klart afvise. Straks Pia hørte, at der var den slags rygter i gang, skrev hun en klar opbakning til mig og den øvrige ledelse på Facebook.

- Det varmer - for Pias og mit samarbejde går langt tilbage. Vi to har delt op- og nedture helt tilbage fra vores tid i Fremskridtspartiet, skriver han i en kommentar til Ekstra Bladet.

På partiets sommergruppemøde i 2020 blev Morten Messerschmidt udnævnt til næstformand i partiet.