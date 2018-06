Ny blodtest kan afsløre risiko for tidlige fødsler

Professor Mads Melbye fra Statens Serum Institut står bag et internationalt graviditetsprojekt, der skal være med til at reducere børnedødeligheden.

En ny blodtest kan fremover fortælle læger og kommende forældre, om der er risiko for, at barnet bliver født for tidligt.

- Disse nye måder at vurdere graviditeten på ser meget lovende ud. Vi får et helt nyt redskab, der på sigt skal føre til flere sunde graviditeter og børn, siger Mads Melbye.

Han leder projektet sammen med professor Stephan Quake fra Stanford Universitetet i Californien, til Berlingske.

I projektet har forskerne fulgt 70 danske og amerikanske kvinder, som fik taget blodprøver hver uge under og efter graviditeten.

I blodprøverne analyserer forskere RNA, der er et budbringermolekyle, fra moren. RNA fra barnet er overført til morens blod via moderkagen, og forskerne kan på den måde studere signaler fra fosteret gennem blodprøver.

På sigt er der også potentiale til, at metoden kan forudsige sygdomme på fostre.

Teknologien kan med 75 til 80 procents sikkerhed sige, om den gravide føder før 37. uge. Den kan bruges i op til to måneder før terminsdatoen.

Et barn bliver vurderet som for tidligt født, hvis det fødes mere end fire uger før termin.

15 millioner børn over hele verden bliver hvert år født for tidligt. Det svarer til ni procent af alle fødsler, og det for tidlig fødsel er ifølge Berlingske den hyppigste årsag til dødsfald blandt børn under fem år.

Den nye teknik skal hjælpe kvinder, der er i risiko for at føde for tidligt, så de forhåbentlig kan holde længere på barnet og dermed mindske risikoen for komplikationer eller død.

Hanne Brix Westergaard, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, kalder det for et spændende studie.

- Studiet har interessante resultater, når det gælder om at identificere gravide med risiko for tidlig fødsel, men der er stadig lang vej til at kunne forebygge tilstanden, siger hun til Berlingske.

Konklusionerne i studiet offentliggøres i det videnskabelige tidsskrift Science torsdag.