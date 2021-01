Ny biskop er indsat - men de store festligheder venter

Provst Peter Birch er søndag blevet indsat som ny biskop over Helsingør Stift i Helsingør Domkirke.

Bispevielsen fandt sted i Helsingør Domkirke, men de store klassiske festligheder udeblev.

For på grund af restriktionerne som følge af coronavirus var der - foruden pressen - kun plads til 68 personer i kirken, der normalt kan rumme 600. Til gengæld så flere hundrede med på et livestream over Facebook.