Ny bandepakke prøves af i våbensag fra Mjølnerparken

Her er en 25-årig mand tiltalt for at have været i besiddelse af en skarpladt pistol. Ifølge politiet og anklagemyndigheden er han medlem af Brothas, som siden sommer har været i konflikt med Loyal To Familia i København.

I forbindelse med den nye bandepakke blev straffen hævet til det dobbelte for personer med forbindelse til en igangværende konflikt mellem to bandegrupperinger.

Den tiltalte nægter, at han er medlem af Brothas. Politiets arbejde med overvågning af forskellig karakter har ellers konkluderet, at han er en del af grupperingen.

- Politiet tager fejl. 100 procent, lyder det fra manden.

Natten til 31. juli i år blev han i forbindelse med en politiaktion anholdt med en skarpladt pistol i Mjølnerparken på den ydre del af Nørrebro. Han erkender, at han havde en genstand på sig, men ikke at det var en skarpladt pistol.

- Jeg troede, at det var en signalpistol, siger han.

Han forklarer, at han om aftenen 30. juli skulle besøge sine forældre i Mjølnerparken. På vejen møder han nogle børn mellem 13 og 17 år.

- De siger til mig, at de har den her ting, jeg lige skal se. Det er så signalpistolen. Jeg siger til dem, at den skal de ikke rende rundt med. De er jo bare børn.

Han lægger herefter genstanden i en blomsterkasse i Mjølnerparken, mens han besøger familien, hævder han. Efter besøget finder han den frem, inden politiet slår til og anholder ham.

Sagen fortsætter i næste uge.

Det vides ikke, hvor lang tids fængsel anklageren kræver. I sagen indgår også en lovstramning fra maj. Den handler om, at minimumsstraffen for skydevåben er hævet fra fængsel i et år til to år.

Det gælder uanset, om man har en banderelation eller ej.