Ny anholdelse i seks måneder gammel sag om 300 kilo kokain

Politiet ønsker ikke oplyse, hvordan man er kommet på sporet af manden. Det har heller ikke været muligt at finde ud af, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Han er den 13. mand, der er blevet varetægtsfængslet i sagen.

Den begyndte, da tyske toldere den 24. februar kiggede nærmere på en container, der på et skib var på vej fra Brasilien til København. Her fandt de mere end 300 kilo kokain gemt blandt de ellers lovlige varer.

Tyskerne fjernede kokainen, tippede dansk politi og lod så containeren fortsætte sin rejse til Danmark.

Det var startskuddet til en af de største sager om kokainsmugling i Danmark.

To dage efter fundet i Bremerhaven ankom containeren på et skib til Københavns Frihavn.

Samme morgen blev en 46-årig belgisk statsborger afvist, da han omkring klokken 04.30 ville rejse ind i Danmark via Rødbyhavn.

På en eller anden måde lykkedes det ham alligevel at komme ind i landet, for klokken 08.05 tog han en taxi fra Havnegade i Rødby til Ejbyhallen ved Glostrup.

Det fremgår af et anklageskrift fra 8. juli mod de 12 mænd, der oprindeligt blev sigtet og fængslet i sagen.

I Ejbyhallen mødtes den 46-årige med 10 andre mænd - ifølge anklageskriftet for at aftale, hvordan de kunne få fat i kokainen.

De næste dage fulgte efterforskere fra politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Øst tæt den 46-åriges og en stribe andre mænds færden i og omkring København.

De tog blandt andet til Frihavnen for at spotte containeren og til den intetanende virksomhed i Hedehusene, som var containerens endemål.

Da containeren den 1. marts blev kørt fra Frihavnen på en lastbil, fulgte fire mænd efter i en bil. Næsten samtidig kørte fire andre fra en adresse i Frankrigsgade på Amager med kurs mod Hedehusene.

Fremme ved virksomheden gik tre af mændene som en slags fortrop ind på virksomhedens område og hen til den åbne container for at finde kokainen.

Om de nåede at opdage, at kokainen var væk er uvist, for samtidig slog en talstærk politistyrke til og anholdt ni af mændene. Det lykkedes to at flygte, men de blev sammen med en tredje anholdt i midten af april.

Siden er en af de tiltalte stukket af fra Vestre Fængsel, hvor han sad varetægtsfængslet.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at 33-årige Steffen Van Khoa Do delte celle med et familiemedlem. Da familiemedlemmet 30. juni skulle løslades, var det i stedet den 33-årige, der spadserede ud af fængslets port.

Han er stadig på fri fod. Men politiet har god tid til at finde ham inden retssagen. Den indledes nemlig først den 19. august næste år.