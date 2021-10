Ny anholdelse i sag om knivoverfald på dreng i Vollsmose

I sagen om et blodigt overfald på en 17-årig dreng i Vollsmose i Odense har politiet anholdt en eftersøgt mand.

Den 28-årige skal for en dommer tirsdag, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Forbrydelsen fandt sted 10. september i Lærkeparken. Offeret blev stukket med kniv og blev ramt i det ene lår og den ene hånd.

I første omgang anholdt politiet seks personer. Det skete i et forsøg på at genskabe roen i bydelen efter overfaldet, blev det forklaret.

Knivstikkeriet var ikke en tilfældig og pludselig hændelse. Politiet har udtalt, at det menes at være led i en igangværende konflikt "mellem fraktioner i Vollsmose".

Også den foregående weekend skete der et knivoverfald i bydelen. Her blev en mand på 30 år såret af stik i lungen og brystet, men slap dog med livet i behold.

Om overfaldet på den 17-årige den 10. september siger Fyns Politi, at man fortsat efterlyser en anden person. Han er 27 år.

Angiveligt står konflikten mellem to kriminelle grupperinger, hvor deltagerne er henholdsvis arabere og somaliere, har det regionale medie fyens.dk tidligere oplyst.

Netop de voldelige hændelser er en del af baggrunden for, at butikscenteret Vollsmose Torv risikerer midlertidigt at lukke.

Det skriver fyens.dk tirsdag og henviser til drifts- og udviklingsdirektøren i Dan Mark Ejendomme, som ejer butikscentret.

- 95 procent af befolkningen herude har brug for et center, og det er vi helt bevidste om. Det vil være ærgerligt at skulle straffe så mange, men vi må bare sande, at vi ikke kan håndtere det, der sker herude, siger Søren Dollerup.

Også en gruppe uopdragne unge skaber uro og utryghed, oplyser sekretariatschefen for SSP i Odense til fyens.dk.