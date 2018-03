Ny analyse: Flere lejer bolig via Airbnb i København

Sidste år tjekkede lidt mere end en halv million gæster ind på et værelse eller i en lejlighed, som de har lejet via udlejningsportalen Airbnb.

Antallet af gæster i 2017 er en stigning på cirka 60.000 i forhold til året før, og den bygger oven på en markant stigning fra 2012 til 2016, hvor antallet steg fra 22.556 til 457.597.

Ifølge analysen kan udlejningen via Airbnb være med til at presse boligmarkedet i hovedstaden.

- En del af udlejerne må forventes at få en indtjening, der gør, at de kan sidde i boligerne alene frem for at leje et eller flere værelser ud.

- Det kan resultere i færre værelser til langtidsudlejning til for eksempel studerende, lyder det i analysen.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), er generelt positiv over for Airbnb, men advarer også om udviklingen.

- Deløkonomien er kommet for at blive, men vi skal passe på, at det ikke presser det i forvejen pressede boligmarkedet i København og tager boliger fra dem, der gerne vil bo i København permanent, siger han.

Regeringen har i et udspil foreslået et loft over udlejningen på 90 dage. Desuden vil den øge fradraget for boligudlejning fra 24.000 kroner til 36.000 kroner.

Overborgmesteren mener dog, at fradraget er for højt, og at loftet over udlejningsdage skal være strammere.

- Det vil gøre, at det alene er, når man som boligejer selv er på ferie, at man kan udleje sin bolig. Loftet bør være 60 dage, som vi kender fra Amsterdam, siger han.

Analysen peger på, at det formentlig ikke er et stort problem i København, at udlejningen har karakter af professionel drift.

Eksempelvis har mange boliger i København bopælspligt, hvilket begrænser muligheden for at eje flere boliger, som man udlejer. Kun 0,6 procent af udlejerne udlejer tre eller flere boliger, mens 96 procent udlejer deres primære hjem.