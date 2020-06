Ny aftale stopper kommerciel træfældning i 32 danske skove

Med aftalen fordeler partier de 20 millioner kroner, der øremærket til urørte skove på finansloven 2020.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Som en del af aftalen skal der desuden udlægges ny urørt skov i statens skove på minimum 6000 hektar - et areal svarende til størrelsen på Fanø.

- Vi står midt i en naturkrise, og der er brug for mere urørt skov og vild natur på naturens præmisser, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

- Vi er ikke i mål med at få stoppet naturkrisen endnu, men det er et stort grønt skridt i den rigtige retning.

Før den nye aftale kom i hus, ville de 10.200 hektar, som den tidligere regering har udpeget til urørt skov, først være helt fri for træfældning i 2066.

Men det fremrykkes nu til at træde i kraft allerede i år.

I løbet af året vil det desuden blive besluttet, hvilke nye områder der skal udpeges til ekstra urørt skov.

Indtil de nye områder er blevet udpeget, må der ikke fældes træer i de skove, der kan komme i betragtning til den nye udpegning.

Danmarks Naturfredningsforening glæder sig over den nye aftale, siger præsident Maria Reumert Gjerding.

- Størstedelen af vores truede arter hører til i skovene. Det er rigtig godt, at vi nu får skabt mere vild skovnatur, som er et af de vigtigste tiltag der skal til, for at bremse tilbagegangen af dyr og planter, siger hun.

Socialdemokratiet satte det under valgkampen som mål at sikre 75.000 hektar urørt skov.

Men med den nye plan vil der være omkring 16.200 hektar, påpeger Maria Reumert Gjerding.

- Jeg er glad for, at der endelig kommer gang i realiseringen af valgløftet om at sikre 75.000 hektar urørt skov i Danmark. Men der er stadig meget lang vej igen før vi er i mål.

I efteråret viste en rapport fra Københavns Universitet, at naturtilstanden i de danske skove var i dramatisk tilbagegang.

Blandt andet var mængden af dødt ved, som er vigtig for skovenes økosystem, på det laveste niveau i 15 år.