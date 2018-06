Ny aftale skubber patienter fra sygehuse til egne læger

- Det er faktisk en del af løsningen at skubbe opgaven ud tættere på borgerne, siger finansminister Kristian Jensen (V).

Samtidig skal et teknologibidrag på en halv milliard sørge for, at regionerne fortsat effektiviserer, når det omstridte produktivitetskrav afskaffes i den nye aftale.

Produktivitetskravet har hidtil tvunget regionerne til hvert år at effektivisere to procent. Men det er slut med den nye aftale.

I aftalen tilføres regionerne også yderligere én milliard i 2019.

Men 1,5 milliard af den samlede finansiering for 2019 er betinget af, at regionerne lever op til såkaldte "nærhedsprincipper".

Hvad regionerne præcist skal gøre for at leve op til principperne, er uvist. Men de omhandler blandt andet telemedicin og mere effektiv planlægning af behandlinger.

- Det vi får nu, det er en styring, der i høj grad hænger sammen for patienten, så man lægger behandlingerne den samme dag, så man kun har én kontakt, og at man prøver at flytte en lang række af de services, der er, tættere på borgerne, siger Kristian Jensen.

Ifølge ministeren kan der hentes meget effektivisering ved at eksempelvis KOL-patienter og diabetespatienter i langt højere grad behandles hos egen læge.

Det bakkes op af Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), der tror på, at et større samarbejde med de praktiserende læger, er muligt.

Samtidig øjner hun muligheder i brugen af telemedicin, hvor patienter konsulteres virtuelt, og en udflytning af opgaver til kommunerne.

- Vi vil gerne bidrage med flere udgående funktioner fra sygehusene, det kunne være mere telemedicin, det kunne være aftaler med kommunerne, siger hun.

I Dansk Sygeplejeråd er man dog usikker på, om nærhedsprincipper rent faktisk giver bedre økonomi.

- Som jeg ser det, så er det nogle nye bindinger, som regionerne skal måles på for at få adgang til noget finansiering. Vi ved faktisk meget lidt om det, siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Hun er også kritisk over for den ekstra milliard som tilføres regionerne i aftalen. Ifølge hende er det alt for lidt.

- Jeg kan se, at den sum penge, der er sat af, udelukkende er med til at lukke de huller, der i forvejen var forudset i regionerne for det kommende år.

- Og dermed løser det ikke den store udfordring, som vi har set, og som vi ser hver dag på sygehusene, som handler om, at der simpelthen ikke er medarbejdere nok til at løse de opgaver, som er, lyder det.