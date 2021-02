Ny aftale skal sikre test af borgere to gange om ugen

Regeringen har således indgået en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om, at flere borgere skal testes to gange om ugen.

I fremtiden skal flere danskere vænne sig til at blive coronatestet et par gange om ugen.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) onsdag i forbindelse med et doorstep på Christiansborg.

- Det er en samfundskontrakt, hvor vi kræver af branchen og dele af samfundet, som kan genåbne, at der skal være test to gange om ugen.

- Enten en hurtigtest eller en pcr-test, så vi kan lægge det ind i de modeller, vi regner på, siger Heunicke.

Den indgåede aftale kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) søndag i et interview med Berlingske sagde, at borgerne skal vænne sig til at blive testet oftere - måske mere end en gang om ugen.

Det er afgørende for genåbningen, lød det fra Frederiksen i interviewet.

Op til onsdagens doorstep har flere partier presset på for, at regeringen snart indleder en genåbning af flere dele af samfundet.

Ifølge Heunicke afventer regeringen fortsat beregninger fra eksperter, før han kan sige, hvornår genåbningen begynder.

Men han lover at dele det med borgerne, så snart han får mere info.

Et af de steder, hvor regeringen har begyndt en genåbning, er folkeskolen. Her har de yngste elever kunnet vende tilbage i skole siden 8. februar.

Heunicke kan fortælle, at genåbningen for de yngste elever er gået godt, og at erfaringerne er gode.

- Vores håb er, at vi kan få en yderligere genåbning af samfundet.

- Det er gået forsvarligt sikkert og trygt. Der er forhåbentlig noget plads, men det bliver vi klogere på, så snart vi har beregninger, siger han om en genåbning for de ældste elever.

Ifølge undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kan det komme på tale at genåbne for de ældre elever, hvis de selv bidrager ved at lade sig teste for corona.