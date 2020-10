Ny aftale skal sikre lokale busser og tog trods corona

Udmeldingen kommer, efter at regeringen torsdag har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om at videreføre kompensationsordning til trafikselskaber.

Corona betyder flere steder færre passagerer i lokale tog og busser. Men det skal ikke føre til, at ruter nedlægges. Sådan lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht (S).

Aftalen betyder, at der ikke indføres serviceforringelser i det kommunale og regionale kollektive trafikniveau i 2021, siger transportminister Benny Engelbrecht:

- I en ganske usædvanlig covid-19 situation har trafikselskaberne gjort, hvad de kunne for at sikre, at der trods få passagerer fortsat var en kollektiv trafik. Dermed har sygeplejersker og medarbejdere i supermarkederne kunnet komme på arbejde.

- Det er klart, at der er en regning, som vi også skal være med til at betale fra fællesskabets side. Det har vi nu en aftale om, siger Benny Engelbrecht.

Aftalen afsætter en ramme på op til 362 millioner kroner, som trafikselskaberne kan få i kompensation. Det skal sikre, at busserne fortsat kører trods få passagerer.

På grund af den store usikkerhed omkring udviklingen i smitten har parterne samtidig aftalt, at der kan komme flere penge, hvis der skulle være behov. Det skal i givet fald aftales i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022.

Ifølge næstformanden i Danske Regioner, Ulla Astman, vil aftalen holde hånden under den kollektive trafik.

- Vi vil følge passagerudviklingen meget tæt i den kommende tid, så vi sikrer os, at den kollektive transport også i 2021 og fremefter kan spille en afgørende rolle for danskernes mobilitet, siger Ulla Astman

Formand for KL Jacob Bundsgaard mener, at aftalen fjerner en del af usikkerheden for den lokale trafik:

- Det er vigtigt, at man som borger har en sikkerhed for, at man kan færdes trygt og på vanlig vis med busser, tog og flextrafik - også i en tid, hvor meget andet i ens hverdag ser helt anderledes ud, siger Jacob Bundsgaard.