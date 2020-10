Ny aftale sikrer mulige vacciner til næsten hele Danmark

EU-Kommissionen har indgået en tredje forhåndsaftale på EU-landenes vegne - herunder Danmarks - med en vaccineproducent om køb af mulige vacciner mod coronavirus.

Danmark er fredag indtrådt i aftalen. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

Aftalen er indgået med virksomheden Johnson & Johnson.

Såfremt vaccinen godkendes, kan op til 5,2 millioner borgere blive vaccineret som følge af denne aftale alene. Der bor cirka 5,8 millioner mennesker i Danmark.

I forvejen har EU-Kommissionen indgået forhåndsaftaler med firmaerne AstraZeneca og Sanofi-GSK.

Aftalen med AstraZeneca kan sikre 2,6 millioner vacciner, mens aftalen med Sanofi-GSK kan sikre 1,9 millioner vacciner - såfremt vaccinerne godkendes til brug.

Lægemiddelstyrelsen understreger dog, at det endnu langt fra er sikkert, om vaccinerne virker og dermed kan godkendes til vaccination mod coronavirus.

For at sikre, at EU-borgere får adgang til en covid-19-vaccine, når den er klar, er EU-landene gået sammen om at indkøbe potentielle vacciner fra forskellige virksomheder.

EU-Kommissionen vil fortsætte med forhandlinger med andre vaccineproducenter den kommende tid.

Det sker, skriver Lægemiddelstyrelsen, for at sikre, at der er nok vacciner til alle, selv om det viser sig, at en eller flere vacciner ikke kan godkendes.

Eksempelvis blev et forsøg med en mulig vaccine fra AstaZeneca i september sat på pause i den afsluttende fase.

Det skete, efter at man fandt et "potentielt uforklarligt symptom" hos en person i forsøgsgruppen.

Lægemiddelstyrelsen udtalte i august, at man troede på, at det var sandsynligt at begynde at vaccinere danskere mod coronavirus i 2021.