Ny aftale: Private sygehuse skal afvikle patientpukkel

Konkret skal private sygehuse og klinikker hjælpe de offentlige sygehuse med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens plan for den gradvise øgede aktivitet i sundhedsvæsenet.

Regionerne skal anvende kapaciteten på privathospitalerne, så aktiviteterne svarer til niveauet, før coronakrisen ramte.

Coronakrisen har betydet en nedgang i aktiviteterne i sundhedsvæsenet.

Den nye aftale skal sikre, at det er patienterne med størst behov for hjælp fra sundhedsvæsenet, der prioriteres først.

Det skal dog ske under forudsætning af, at der ikke sker en underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse.

Sundhedsvæsenet har under coronakrisen været nødt til at holde et stort antal senge- og intensivpladser ledige til patienter med coronavirus.

Det er en af grundene til, at køen af patienter har vokset sig stor.

Samtidig har regionerne under coronakrisen fået lov at prioritere i kapaciteten i det offentlige sundhedsvæsen.

Man har mulighed for at se bort fra tidsfrister i udrednings- og behandlingsretten.

Som en del af den nye aftale vil myndighederne fremover overvåge antallet af patienter i kø.

På den måde vil man sørge for at have et bedre overblik over, hvem der skal have behandling.

Det var dog forventet, at patientpuklen ville vokse under coronakrisen.

Også efter, at man begyndte den trinvise åbning af sundhedsvæsenet den 14. april.

Håbet har hele tiden været, at man kunne bruge privathospitaler som hjælp, som den nye aftale sikrer.