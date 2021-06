Ny advokatformand vil fokusere på retssikkerheden

Lavesen lover, at han vil fokusere på at væren om retssikkerheden, som er under pres.

- Under coronanedlukningen så vi, at vores retssamfund var påvirket, og derfor skal vi hurtigst muligt tilbage til en hverdag med udfasning af unødige regler og respekt for retssikkerhedsmæssige principper, siger Martin Lavesen i pressemeddelelsen.

Alle advokater i Danmark skal være medlemmer af Advokatsamfundet. Det står i retsplejeloven. Organisationens bestyrelse kaldes Advokatrådet har blandt andet til opgave at føre tilsyn med, at landets advokater overholder de pligter, der ligger i hvervet.

- Vi har som advokater en særlig rolle, og de borgere og virksomheder, som får rådgivning af en advokat, skal kunne have tillid til, at advokatopgaven løses grundigt, og at advokaten opfører sig ordentligt.

Advokatrådets fokus på retssikkerhed vil både rette sig mod lovgivningsarbejdet og mod forvaltningen af samfundets love og regler.

- Vi skal sætte luppen på de vigtigste retssikkerhedsmæssige problemer i vores samfund. Vi skal vise, hvor det står skidt til, og løfte en diskussion af, hvordan vi bedst lovgiver og indretter vores samfund. Den rolle er meget vigtig, siger Martin Lavesen.

- Det gælder fra sager, der er helt tæt på borgerne, som for eksempel skilsmisser i Familieretshuset, men også til erhvervslivets retssikkerhed og på store områder som skat, hvor der er behov for at se nærmere på, om vi har en ønskværdig retstilstand, eller om vi kan gøre det bedre, siger han.

Martin Lavesen har i de seneste seks år været forman for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg. Her langede han i 2019 ud efter kolleger, som brugte ufine metoder til at skaffe klienter.

En rapport fra udvalget talte om, at nogle advokater udnyttede en "kendiseffekt" til at lokke klienter til at vælge dem frem for andre kolleger.

Rapporten kritiserede også, at nogle advokater arbejdede sammen i netværk, og at det indebar, at klienternes interesser var i risiko for at lide under dette samarbejde.

Martin Lavesen er advokat og partner i firmaet DLA Piper. Han er bosat i Humlebæk, gift og har tre døtre på 20, 16 og 13 år. Den ældste studerer jura.