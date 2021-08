Ny Herning-borgmester på svær opgave i Venstres hovedstad

Siden 2002 har Lars Krarup (V) siddet tungt på borgmesterposten i Herning. Men søndag er det slut efter næsten to årtier, da venstreprofilen ikke har ønsket at genopstille.

Hun er spændt og ydmyg, fortæller hun. Dorte West er klar over den store arv, hun overtager fra Lars Krarup, men hun har ikke tænkt sig at prøve at efterligne ham.

- Jeg vil egentlig ikke tænke så meget på at løfte arven efter Lars. Jeg har tænkt mig at fortsætte den udvikling, som Herning Kommune er i. Jeg skal gøre det på min måde, og det vil sige, at jeg skal ikke forsøge at kopiere Lars. Jeg skal være mig selv og komme med det, jeg kan bidrage med, siger hun.

Den nye Herning-borgmester, der har siddet i byrådet i Herning siden 2009 og været formand for kommunens børne- og familieudvalg, har sågar valgt at flytte fra Sønder Felding til Gullestrup lige uden for Herning for at være tættere på sin arbejdsplads på rådhuset.

Spørger man politisk kommentator Hans Engell ligger der da også en del arbejde forude.

Han påpeger, at borgmesterposten i Herning for en venstrepolitiker ikke er en "almindelig borgmesterpost". Opgaven for den nye borgmester bliver at profilere sig.

- Herning er blevet ligesom Venstres hovedstad. Det, at være borgmester der, betyder, at der er forventninger om, at borgmesteren ikke bare spiller en lokal rolle, men også i den store politik. Det vil sige Venstres interne forhold, ledelsen i partiet og de strategiske og taktiske beslutninger, der skal træffes.

- Det er en borgmester, man forventer, har en sigtelinje for, hvor Venstre skal bevæge sig hen både kommunal- og landspolitisk. Det er der, hun skal vise, hvad hun virkelig duer til, siger Hans Engell.

Rollen bliver ikke bare foræret, lyder det fra Hans Engell.

- Lars Krarup var en helt central person i Venstre gennem de seneste mange år, og det er den arv, hun tager over. Det er ikke en rolle, man bare lige får forærende. Det er ikke sådan, at Jakob Ellemann-Jensen (partiformanden, red.) lige rejser til Herning og siger: "Nu er du med i inderkredsen", siger Engell.

Og selv om Dorte West fortæller, at hun ikke føler, hun skal løfte arven fra Krarup, vil hun alligevel tage mange af hans metoder med sig.

- Jeg vil gerne fortsætte med at have det gode samarbejde i vores byråd og fortsætte med at have brede forlig. Det har Lars været rigtig god til, og det, synes jeg også, er den bedste måde at arbejde på, siger Dorte West.