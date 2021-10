Ny Bond-film får bedste biografstart af alle film om 007

Den nyeste James Bond-film, "No time to die", har solgt næsten 270.000 billetter inklusive forpremierer siden torsdag.

Filmen fik premiere torsdag, og siden har 228.601 personer løst billet. Regner man forpremierer og andre visninger med, bliver det til 267.038 - knap 270.000 solgte billetter.

James Bond-filmen "Skyfall", som havde dansk premiere i 2012, solgte 214.117 billetter i åbningsweekenden.

"Spectre" fik premiere i Danmark i 2015 og solgte 256.928 billetter.

Tallene er dog svære at sammenligne, da tallene fra "Spectre" er baseret på tre dage og ikke over fire dage som med "No time to die".

Frederik Malling Juul, der er distributionschef hos SF Studies, som distribuerer filmen i Danmark, kan ikke få armene ned af begejstring.

- Anmeldelser og publikums reaktioner har været helt i top, og når vi så får den største Bond-åbning nogensinde, er glæden total.

- Ventetiden var lang, men det gør os så ekstra glade på filmens vegne, på biografernes vegne og på publikums vegne, at vi nåede hertil, udtaler han i pressemeddelelsen.

Filmen er på grund af coronapandemien blevet udskudt fem gange.

Målt på omsætning er det filmen med den største åbning nogensinde i Danmark.

Med knap 34 millioner kroner har den nye Bond-film vippet "Ternet Ninja" af pinden. Den omsatte for omkring 28,7 millioner kroner.

Også filmene "Avengers: Endgame" og "Spectre" lå omkring 28 millioner kroner i omsætning i en åbningsweekend.

"No time to die", som er film nummer 25 om den britiske agent, har for femte og sidste gang Daniel Craig i hovedrollen.

Desuden spiller den danske skuespiller David Dencik rollen som en russisk forsker.