Nuuks borgere skal afgøre Hans Egede-statues fremtid

Borgere i Grønlands hovedstad, Nuuk, og resten af Sermersooq Kommune kan indtil tirsdag stemme om, hvorvidt statuen af den dansk-norske missionær og præst Hans Egede skal blive stående eller ej.

Det skriver det grønlandske medie KNR, der beretter om, at der onsdag er 555 stemmer for at lade statuen blive stående og 324 stemmer imod.

Resultatet af afstemningen vil blive forelagt kommunalbestyrelsen, der skal træffe en beslutning om statuens fremtid den 2. september.

Statuen af Hans Egede har været genstand for debat den seneste tid, efter at den blev overhældt med maling og påskrevet teksten "decolonize" (afkoloniser, red.).

Hans Egede levede fra 1686 til 1758.

Han rejste til Grønland, hvor han forsøgte at omvende inuitterne til kristendommen og begyndte at kolonisere landet.

Blandt andet har det grønlandske folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (Siumut) foreslået, at statuen blev fjernet fra sin plads i Nuuk og sendt på museum.

- Hans Egede var jo en missionær, som var spydspidsen for koloniseringen af Grønland under en dansk konge. Den her statue står på toppen af et bjerg og nærmest vogter over Nuuk, og det symboliserer i sidste ende den koloniale vold, sagde hun 23. juni.

Også andre steder i verden er statuer blevet kritiseret, fordi de forestiller personer, der kan sættes i relation til racisme eller kolonisering.

Det er sket i kølvandet på store demonstrationer for etniske minoriteters rettigheder, der har sat gang i en global debat om racisme

Statuen af Hans Egede er dog også fra før den globale debat om statuer flere gange blevet udsat for hærværk.

Blandt andet blev statuen i 2012 overhældt med maling. På soklen blev der skrevet "666" med store, røde tal.

I København er en statue af Hans Egede, der står ved Marmorkirken, ligeledes blevet udsat for hærværk - også her skete det med rød maling og samme tekst som statuen i Nuuk.

I 1973 blev statuen ifølge KNR første gang overhældt med rød maling.