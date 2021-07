Nul rygmærker - Næstveds restauratører afviser rockere

Restauratører i Næstved indfører forbud mod at bære rygmærke på restaurationer.

Det oplyser politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver.

- Vi ser det som en naturlig del af vores opgave, at vi skal understøtte dem med at skabe sikkerhed og tryghed for deres personale og deres gæster.

- Vi har oplevet, at folk, der kommer fra rockermiljøet med deres veste, har en vis voldsaura omkring dem, siger han.

Nu er rockerne, der holder til i området, blevet informeret om, at der er restaurationer i byen, der ikke længere vil acceptere rygmærkerne, fortæller Kim Kliver.

Det er uklart, hvor mange restauranter og caféer der er sammen om rygmærkeforbuddet. Men nogle af de store etablissementer i Næstved som Café Oliver og Tapas og Vin oplyser til Ritzau, at de også står bag initiativet.

Ingen af dem vil kommentere forbuddet, men i en pressemeddelelse fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er de pågældende restauratører gået sammen om en fælles udtalelse:

- Det er sin sag at afvise én eller flere store fyre i døren, hvis de kommer anstigende med rygmærker.

- Alene ved deres tilstedeværelse kan de virke truende, så det er godt at vide, at politiet er i vores ringhjørne, og vi har øget adgang til at ringe efter dem, står der i pressemeddelelsen.

Næstved har før døjet med store problemer med rockere og hård kriminalitet. Især tre store grupperinger er til stede i den sydsjællandske by.

Derfor kan Kim Kliver også godt forstå, at folk bliver ængstelige, når de ser personer iført de berømte rygmærker.

- Og der er jo ingen som helst grund til, at man skal iføre sig denne her beklædning for at komme ind på en restauration. Snarere tværtom, siger han.