Nu vil Moffe producere cannabisprodukter lovligt

Også selv om formålet var at lindre smerter for syge mennesker.

Det ligger fast torsdag efter en dom ved Retten i Holbæk, men det holder ikke "Moffe" fra at kaste sig over produktion af cannabisprodukter igen.

- Nu går vi i gang med at søge om tilladelse til at gøre det lovligt. Og i næste uge, der sender vi folkeaktier på markedet, så folk kan investere i det her, lyder det fra 46-årige "Moffe".

- Så går vi ud fra, at om seks til otte måneder, så er vi i gang med at producere cannabisprodukter lovligt i Danmark, siger han.

Torsdagens dom til den vestsjællandske murer lød på halvandet års fængsel. Et år blev gjort betinget, men seks måneder skal afsones. Knap to af månederne er allerede afsonet, da "Moffe" har siddet varetægtsfængslet.

De andre tiltalte i sagen blev alle idømt betinget fængsel, og det har stor betydning.

- Jeg er lettet. Det er jeg sgu. Jeg er lettet over, at min kone ikke skal i fængsel, og jeg er lettet over, at de andre ikke skal i fængsel, sagde "Moffe" efter dommen.

- Og at dommeren mener, at jeg skal i fængsel. Det er sgu okay. Det kan jeg godt leve med, at jeg skal ind og sidde fire måneder. Det er en okay dom, lød det fra den cannabisdømte murer.

Tal fra Rigspolitiet viser ifølge DR, at siden 2012 har der været en årlig stigning i antallet af sigtelser for salg af cannabisolie. I 2012 var der én sigtelse, mens der i år har været 55.

Olien indeholder det euforiserende tetrahydrocannabinol (thc), som også findes i hash, og derfor i udgangspunktet er ulovlig.