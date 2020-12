Artiklen: Nu træder skærpet straf for vold med fyrværkeri i kraft

Straffen for at rette fyrværkeri mod borgere, politi eller brandvæsen bliver tirsdag skærpet med en tredjedel.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse i forbindelse med dets kampagne for ansvarlig brug af fyrværkeri.

Det straffes normalt med mellem 10 og 60 dages fængsel, hvis man forsætligt bringer andre i fare med fyrværkeri.

Hvis man angriber eksempelvis en politibetjent, udløser det typisk en straf på mellem fire og ni måneders fængsel.

Men begge forseelser vil fremover kunne udløse en højere straf.

- De nye, skærpede straffe er med til at understrege, at det kan have alvorlige strafmæssige konsekvenser, hvis man affyrer fyrværkeri mod andre, siger politidirektør i Københavns Politi Anne Tønnes i pressemeddelelsen.

Ifølge overborgmester i København Lars Weiss (S) opfører de fleste sig pænt og tager hensyn, når der affyres fyrværkeri.

- Men sidste år så vi desværre, at der var nogle, som slet ikke kunne finde ud af det og derfor var til fare for omgivelserne, siger han i pressemeddelelsen.