Nu tjekkes 120 minkfarme landet over for coronavirus

Efter fund af coronasmitte på to nordjyske minkfarme er myndighederne mandag gået i gang med at screene 120 minkbesætninger landet over.

Det svarer til cirka 10 procent af det samlede antal minkfarme.

- De 120 minkbesætninger testes løbende i denne uge. De er fordelt ud over hele landet, dog med flest i Nordjylland, fordi der er flest besætninger der, skriver Fødevarestyrelsen i en e-mail til Ritzau.