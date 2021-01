Nu testes coronaprøver for mutationer som den britiske

En ny test, der kan hjælpe med at finde smittede med den britiske coronamutation, er mandag brugt på de første coronaprøver.

Det fortæller Anne-Marie Vangsted, som er direktør for Testcenter Danmark.

- Det nye er, at vi tager alle de prøver, der er positive, og laver en ny test for at se, om de har bestemte mutationer - heriblandt den engelske, siger hun.