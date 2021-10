Nu starter kampen om de bedste lygtepæle til valgplakaterne

De kan måske virke lidt gammeldags her i 2021, hvor meget information ellers kommer fra en skærm. De belaster miljøet. Og nogle vil mene, at de heller ikke pynter i gadebilledet.

Der vil blandt andre Sonja Marie Jensen, Socialdemokratiets spidskandidat i Nyborg, stå klar med frivillige hjælpere.

Forinden ligger et stort arbejde med at lægge en strategi for, hvor og hvordan plakaterne skal op, og det kan godt være hektisk, når det går løs, fortæller hun.

- Jeg har været vidne til VU'ere og DSU'ere (Venstres Ungdom og Dansk Socialdemokratisk Ungdom, red.), der kommer op og diskutere om, hvem der kom først, og ældre herrer, der løber om kap for at få den rigtige lygtepæl.

- Heldigvis er der generelt rigtig god stemning, for det er en sjov dag for alle, der er med, siger Sonja Marie Jensen.

Hun kunne ikke forestille sig at undvære plakaterne.

- Valgplakater er med til at skabe en god stemning. De er med til at minde folk om, at der er valg, siger hun.

Det er dog ikke alle, der er enige. For eksempel har der været stillet forslag om at droppe dem i Haderslev, Faxe, Høje-Taastrup og København.

Men ingen af stederne har kommunalpolitikerne kunnet blive enige om en fælles hensigtserklæring om en valgkamp uden plakater.

Men det er en dårlig idé, hvis man gerne vil have stemmer. Ifølge lektor Karina Kosiara-Pedersen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet virker valgplakaterne nemlig.

- Tidligere studier har vist, at der er en sammenhæng mellem det at opsætte valplakater og så ens personlige stemmetal.

- Ved sidste kommunalvalg var det sådan, at i de små kommuner betød valgplakater ikke noget, men jo større kommunen er, jo mere betyder de, siger hun.

I nogle små kommuner har man faktisk også allerede droppet valgplakaterne. Det gælder for eksempel på Fanø og Læsø.