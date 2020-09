Et stik i armen kan gøre en forskel - både for den enkelte og for kapaciteten i sundhedsvæsenet, der risikerer at komme under pres, hvis en influenzaepidemi rammer samtidig med coronapandemien. (Arkivfoto)

Nu starter influenzasæsonen: Husk vaccinen

Netop i år er det særligt vigtigt for ældre og andre udsatte grupper at tage imod tilbuddet om en gratis vaccine, lyder det fra Statens Serum Institut.

Og i år er det ekstra vigtigt for udsatte grupper at tage imod et tilbud om gratis vaccine. Sådan lyder en opfordring fra Statens Serum Institut ifølge DR.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her