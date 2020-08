Nu skal du have mundbind på for at køre i bus og tog

Men fra lørdag træder et krav om brug af mundbind i al kollektiv transport i kraft for hele landet. Dermed kan passagerer uden visir eller mundbind afvises.

For ikke så længe siden ville det have været et særsyn at se folk med mundbind i busser og tog i Danmark.

Påbuddet gælder også på færger, banegårde, perroner og ved busstoppesteder, oplyser Transportministeriet.

Hos DSB har man sat ekstra personale af til at oplyse og hjælpe kunderne det første stykke tid, oplyser DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

- Man vil blive afvist, hvis man ikke har et mundbind på. Vi vil forsøge at henvise folk til, hvor de kan købe et.

- Men det giver ikke mening at tale om et påbud, hvis vi ikke afviser folk, der ikke har det på, siger Tony Bispeskov.

Hvis DSB's personale møder passagerer, der ikke vil tage mundbind på eller forlade toget eller perronen, vil politiet blive tilkaldt.

Og det kan koste en bøde på 2500 kroner, oplyste transportminister Benny Engelbrecht (S) fredag på et pressemøde.

- Men jeg tror, at langt de fleste vil gøre, hvad de kan, for at leve op til reglerne, sagde ministeren.

Han oplyste samtidig, at udsatte grupper kan få udleveret gratis mundbind.

Hvis man på grund af konkret sygdom eller handicap ikke kan bære mundbind, så er man fritaget. Det samme er børn op til 12 år.

Andre passagerer har allerede haft tre uger til at vænne sig til de nye tilstande.

Fra 1. august har det været myndighedernes anbefaling, at man bar mundbind i den kollektive transport ved trængsel.

Og ifølge Tony Bispeskov har DSB's egne stikprøver vist, at flere og flere allerede har taget værnemidlet til sig.

Heller ikke Claus Wistoft, formand for Sydtrafik og for sammenslutningen Trafikselskaberne i Danmark, forudser store problemer.

Det viser erfaringerne fra seks kommuner med udbrud af coronavirus, hvor man allerede skal have mundbind på i busser og tog. Det gælder Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Favrskov og Horsens.

- Vi forventer ikke, at vi kommer til at afvise en masse kunder, siger Claus Wistoft.

Kravet om mundbind gælder også for taxaer. Hos landets største selskab, Dantaxi, har man forberedt sig ved at dele mundbind ud til vognmændene i Aarhus, Aalborg, Vejle og København.

Det fortæller Rasmus Krochin, kommunikationschef hos Dantaxi, der har 1900 vogne og dækker 64 af landets 98 kommuner.

- Det er både til chaufførerne selv, men også så de har et lille lager i vognen. Så kan de sælge et, hvis der skulle opstå en akut situation, hvor en kunde har brug for en taxa, men simpelthen ikke har et mundbind.

- Det er kundens ansvar at have mundbind med, og kunden skal have et på for at køre med taxa. Men vi har forståelse for, at der kan være nogle helt specielle situationer, siger han.