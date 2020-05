Nu skal danskere stikprøves for antistoffer mod corona

I denne uge igangsættes stikprøveundersøgelse for, hvor udbredt Covid-19 er i den danske befolkning.

Det siger Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Torsdag bliver et repræsentativ udsnit af befolkningen på 2600 personer inviteret til at deltage i testen via e-Boks eller brev.