Minkavlere er gået i gang med at aflive deres mink, efter at regeringen for snart to uger siden beordrede alle mink slået ned på grund af risikoen for corona. Men efterfølgende har det vist sig, at regeringen slet ikke har lov til at udstikke sådan en ordre. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nu skal ansvaret for minkkaosset placeres

Regeringen kommer snart med en redegørelse om minksagen. Det kan betyde et farvel til Mogens Jensen som minister. Men statsministeren kan også have et ansvar.

Danmark - 16. november 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Mens avlere ikke kan holde tårerne tilbage for åben skærm, og store grave bliver fyldt med døde mink, er den socialdemokratiske regering endt i strid politisk modvind efter at have givet ordre om, at alle mink skal aflives hurtigst muligt. Det har nemlig vist sig, at det ikke er lovligt at beordre alle minkbesætninger - også de raske uden for risikozonerne - aflivet, selv om Statens Serum Institut har advaret om, at minkhold udgør en sundhedsrisiko under coronaen.

